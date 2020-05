Estádio do Bonfim é aprovado e pode receber jogos da Liga NOS

A Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo informou esta quinta-feira que emitiu parecer favorável à utilização do Estádio do Bonfim em jogos da Liga NOS.





Desta forma, sobe para 15 o número de recintos que irão acolher encontros do que resta da competição:Cidade do FutebolEstádio do BessaEstádio Capital do MóvelEstádio Cidade de BarcelosEstádio do Clube Desportivo das AvesEstádio D. Afonso HenriquesEstádio do Rio Ave FCEstádio do DragãoEstádio João CardosoEstádio José AlvaladeEstádio do MarítimoEstádio Municipal de BragaEstádio do Sport Lisboa e BenficaPortimão EstádioEstádio do Bonfim