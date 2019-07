Ex-dirigente Carlos Pita morre aos 74 anos

Carlos Pita, ex-dirigente do V. Setúbal, faleceu ontem aos 74 anos de idade. O sócio número 962 dos sadinos, conhecido empresário fundador de uma óptica de referência na cidade, foi também o primeiro presidente do núcleo que reúne as Velhas Glórias vitorianas.





Numa nota publicada na rede social Instagram, o clube, que apelida Carlos Pita de "dirigente de excelência", lembra o papel por ele desempenhado ao longo dos anos. "Apoiou o Vitória em todas as alturas sem exceção, sempre disponível e com um carinho incomensurável pelo clube que tanto amava. Deixará muitas saudades em todos nós e em toda uma cidade que hoje chora um dos maiores exemplos de paixão e dedicação ao nosso símbolo que tanto nos orgulhamos".À família enlutada,apresenta as sentidas condolências.