Febre, treino de meia hora e sem estágio: o dia do V. Setúbal antes do jogo com o Sporting

Com o jogo com o Sporting a manter-se para esta noite na mesma (20H30), o V. Setúbal realizou na manhã deste sábado o último treino antes da receção aos leões. Na reunião entre os dois clubes, que decorreu ontem na sede da Liga, presidida por Pedro Proença, não houve consenso para o adiamento do encontro, isto porque o presidente dos sadinos, Vítor Hugo Valente, não terá aceitado fazer uma junta médica que atestasse a condição física dos jogadores do V. Setúbal que esta semana se viram a braços com um surto gripal.





Na sessão de trabalho desta manhã, os jogadores limitaram-se a fazer corrida à volta do relvado do Bonfim, num treino que demorou cerca de meia-hora, rumando por fim a casa, não havendo estágio antes do jogo, ao contrário do que é habitual.Segundoapurou junto de fonte do clube, a situação é mais ou menos a mesma: vários jogadores mantém-se com febre e os restantes sintomas, enquanto outros estão com febre mais alta. No entanto, o estado em que alguns jogadores estão pode alterar-se de um momento para o outro.Não será divulgada convocatória.