Dedo de Couceiro



José Couceiro – treinador que anunciou a saída do Vitória após a derradeira jornada da Liga, no passado domingo – foi o treinador que mais tempo esteve à frente dos sadinos neste período. Fê-lo nas duas últimas épocas e cerca de metade das temporadas de 2004/05 e 2013/14. Em termos de presenças no escalão principal, o V. Setúbal vive o seu segundo melhor ciclo no total das 71 participações que contabiliza na prova. De facto, os adeptos sadinos têm motivos para estar orgulhosos da equipa pois só nos anos em que o clube viveu o seu período áureo é que alcançou mais presenças consecutivas do que na atualidade. Entre 1962/63 e 1985/86, época em que o Vitória foi despromovido à 2ª Divisão, o emblema esteve 24 anos no convívio dos grandes.José Couceiro – treinador que anunciou a saída do Vitória após a derradeira jornada da Liga, no passado domingo – foi o treinador que mais tempo esteve à frente dos sadinos neste período. Fê-lo nas duas últimas épocas e cerca de metade das temporadas de 2004/05 e 2013/14.

O V. Setúbal vai cumprir em 2018/19 a sua 15ª temporada consecutiva na 1ª Liga, um registo que torna os sadinos o sexto clube nacional – apenas atrás de FC Porto, Benfica, Sporting (os únicos totalistas com 85 presenças), Sp. Braga (44) e Marítimo (34) – que há mais tempo figura entre a elite do futebol nacional.Apesar de todas as dificuldades que o clube do Bonfim sentiu por várias vezes nas últimas épocas para assegurar a permanência – como voltou a acontecer este ano, uma vez que o Vitória apenas conseguiu confirmar a presença na próxima edição da Liga NOS mesmo na derradeira jornada – o clube tem conseguido resistir às diversas e fortes intempéries que o têm assolado.

Autor: Ricardo Lopes Pereira