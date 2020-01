Gaiveo Luzio vai chamar todos os credores do clube se for eleito presidente

Pedro Gaiveo Luzio, um dos cinco candidatos à presidência do V. Setúbal, deixou uma promessa aos sócios. Se for eleito, irá convocar todos os credores do clube para tentar chegar a um acordo de pagamento. "Se formos eleitos vamos chamar todos os credores. Queremos dar a cara e ouvi-los para tentar ajudá-los dentro das nossas capacidades. Possivelmente teremos um investidor que poderá ajudar a resolver a situação. Enquanto vice-presidente, fiz acordos a pagar 50 euros por mês. Tínhamos dívidas a fornecedores muito grandes e ouvi-os a todos", afirmou o empresário.





Gaiveo Luzio, que em janeiro de 2019 se demitiu da vice-presidência do clube por discordar do modelo de gestão seguido pela atual direção, já tinha definido a situação financeira como "prioritária". Na corrida à presidência do V. Setúbal, além do empresário, estão também Chumbita Nunes, Paulo Gomes, José Dias Mendes e o atual presidente Vítor Hugo Valente.