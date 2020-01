Gato preto que invadiu o V. Setúbal-Sporting vale multa de 408 euros para os sadinos

O Vitória de Setúbal foi indicado, esta quinta-feira, a pagar uma multa no valor de 408 euros por culpa da invasão de um gato preto na receção ao Sporting, em jogo da 16.ª jornada da Liga NOS, que os leões acabaram por vencer (1-2), anunciou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.





Em comunicado emitido esta sexta-feira, o CD indica que a equipa de arbitragem não conseguiu identificar de que zona do Estádio do Bonfim é que o felino surgiu, tendo a 'invasão' do animal ao terreno de jogo obrigado à interrupção da partida em cerca de "25 segundos", tal como indica o comunicado."Aos três minutos da 1.ª parte entrou um gato dentro do terreno de jogo, sem que a equipa de arbitragem pudesse identificar de onde veio. Tal facto levou o árbitro a interromper o jogo por um período de cerca de 25 segundos", pode ler-se.