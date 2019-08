Geórgia chama Makaridze

Makaridze, guarda-redes do V. Setúbal, integra a lista de convocados da seleção A da Geórgia para os duelos que o seu país vai ter com a Coreia do Sul (jogo de preparação) e Dinamarca (fase de apuramento para o Euro 2020) a 5 e 8 de setembro, respetivamente. Além do guardião, de 29 anos, que manteve a baliza sadina inviolável em três dos quatro jogos oficiais realizados em 2019/20, o clube setubalense tem também o avançado Hachadi convocado para aos sub-23 de Marrocos que jogam um eliminatória da Taça das Nações Africanas frente ao Mali (7 e 10 de setembro).