Ghilas às ordens de Velázquez

Depois de ter falhado o treino do último domingo, Nabil Ghilas, que foi autorizado a regressar ao trabalho um dia depois dos colegas, voltou ontem a treinar-se às ordens do técnico espanhol Julio Velázquez, que continuou, em Tróia, a preparar a estratégia a utilizar no próximo domingo no reduto do Famalicão.

Alex Freitas (fez tratamento) e Berto (submetido a exames para avaliar a extensão da lesão na coxa esquerda) foram os únicos ausentes da sessão. O plantel volta a treinar-se hoje, também em Tróia, a partir das 10h30.