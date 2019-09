Ghilas regressa a Portugal e é reforço do V. Setúbal

Nabil Ghilas, avançado argelino de 29 anos, é reforço do V. Setúbal, anunciou esta sexta-feira o clube sadino.O jogador regressa assim a Portugal, onde representou Vizela, Moreirense e FC Porto. Posteriormente, Ghilas passou por Espanha (Córdoba e Levante) e Turquia (Gaziantepspor e Goztep).O jogador assinou um contrato válido por duas temporadas com o clube setubalense, depois de ter rescindido com o Goztepe.