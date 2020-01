Guedes reencontra o golo 20 meses depois

Guedes, autor dos dois golos do V. Setúbal no empate com o Benfica, na Taça da Liga, quebrou um jejum de 20 meses sem marcar – o último tiro certeiro havia sido a 22 de abril de 2018, pelo Rio Ave (derrota por 2-1 no reduto do Moreirense).

O bom momento, que acontece após uma má experiência nos Emirados Árabes Unidos e uma lesão grave, confirma a tendência de marcar às águias: foi a terceira vez consecutiva.

Antes da partida no Bonfim, sempre pelos vila-condenses em 2017/18, Guedes já o tinha feito na Taça de Portugal (3-2) e no campeonato (1-5).

Entretanto, o plantel regressa ao trabalho apenas no próximo domingo. Berto, que se lesionou na coxa esquerda durante o jogo com o Benfica, vai ser reavaliado hoje e não está afastado o cenário de uma rotura muscular que pode obrigar a uma paragem longa.