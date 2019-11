Hachadi deve ser baixa

O avançado marroquino Hachadi deverá falhar o encontro com o FC Porto, uma vez que sofreu um traumatismo na face durante o treino de anteontem, mazela que à partida o impedirá de ser opção no Dragão.

Quem está apto a atuar no ataque é Ghilas, que debelou uma lesão muscular contraída no último jogo diante do Rio Ave. O franco-argelino, melhor marcador dos sadinos na presente época com três golos (todos apontados no 5-0 da ronda anterior da Taça com o Águias do Moradal), regressa ao estádio do clube que representou em 2013/14.

Entretanto, depois de ter estado ao serviço da seleção da Geórgia, Makaridze – que no dia anterior tinha recebido o prémio Excelência na gala de aniversário do Vitória – fez ontem no Bonfim o seu primeiro treino às ordens de Julio Velázquez, técnico que orienta hoje nova sessão, desta vez em Palmela (10h15).