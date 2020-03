Hachadi treina para recuperar lugar

Apesar de ter perdido espaço no V. Setúbal, o avançado marroquino Hachadi não desanima e continua a fazer tudo para manter a forma física durante a quarentena que a equipa cumpre como medida de prevenção à propagação da Covid-19. "Em casa, seguro, mas a treinar", escreveu o jogador no Instagram, acompanhado de imagens que exemplificam os exercícios realizados na sala de estar.

Apresentado no Bonfim a 26 de junho de 2019 como "uma das revelações dos campeonatos africanos", o atacante foi presença regular no onze nas primeiras onze jornadas, mas acabou por perder espaço desde a chegada de Julio Velázquez ao clube. Sinal inequívoco disso é o facto de Hachadi só ter alinhado 73 minutos nas 13 jornadas que o técnico espanhol orientou a equipa na 1ª Liga.

O atacante, de 21 anos, assinou um contrato de cinco anos com o Vitória, depois de ter apontado oito golos em 19 partidas pelo Olympique Khouribga, de Marrocos. Apenas com um golo em 12 jogos no campeonato – que valeu o triunfo 1-0 sobre o Sp. Braga –, o jogador que tem perdido espaço para Ghilas e Guedes não foi opção nas últimas cinco jornadas e acabou mesmo por ser relegado aos sub-23.