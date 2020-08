Hélder Guedes rescinde contrato com o V. Setúbal

Hélder Guedes vai deixar o V. Setúbal, anunciou o clube sadino este sábado no site oficial, depois de ter chegado a acordo com o avançado português para a rescisão do respetivo contrato.





"A Vitória Futebol Clube – SAD vem por este meio informar que chegou a um acordo mútuo com o jogador Hélder Guedes para a revogação do contrato em vigor. A vida pessoal do atleta e a estratégia definida pelo Clube revelaram-se fundamentais para este desfecho. O Clube agradece a Guedes o contributo que deu ao longo deste período, desejando-lhe as melhores felicidades para o futuro", pode ler-se no site do clube.Ao serviço do V. Setúbal, na última temporada, Hélder Guedes realizou 22 jogos, tendo apontado 6 golos.