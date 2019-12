Heriberto Pereira regressa em grande

Duas semanas depois de se ter lesionado no ombro esquerdo, Berto esteve em destaque ao marcar o golo do triunfo do V. Setúbal em Paços de Ferreira, por 3-2. Além de ter mostrado estar em forma, o atacante quebrou um jejum de golos na Liga que durava desde 13 de janeiro, dia em que faturou no empate no reduto do Rio Ave (1-1).

Os sadinos voltaram a ganhar fora oito meses depois – o último triunfo remontava a 1 de abril, contra o Feirense (1-0), com um golo de Cádiz – e a equipa já não marcava três ou mais golos longe do Bonfim, no campeonato, desde 29 de março de 2018. Nesse dia, Edinho fez um póquer contra o Aves (4-1), que, curiosamente, é o próximo adversário dos sadinos.