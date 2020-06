Hildeberto: «Após dois meses e meio parados, a equipa respondeu bem»

O jogador do V. Setúbal, Hildeberto nalteceu a atitude da equipa sadina, que esta quinta-feira empatou no reduto do Marítimo, naquele que foi o primeiro jogo das equipas após a suspensão da Liga NOS, admitindo no entanto que a formação sadina entrou mal no jogo.





"Uma grande atitude. Não entrámos bem e nos primeiros 20 minutos não estivemos bem. Mas depois de dois meses e meio parados, a equipa respondeu bem", afirmou após o jogo em declarações à Sport TV."Ao intervalo, o míster disse para termos mais atitude e para entrarmos na segunda parte com outra mentalidade. A nossa equipa é muito forte como toda a gente já conhece. O Marítimo também entrou muito bem, mas queríamos os três pontos e este é importante para a nossa caminhada", sublinhou."A arrancada [no golo] foi um momento de inspiração para mim, graças à equipa, que lutou, para conseguir ganhar a bola e ir no um contra um", explicou, Hildeberto, autor da assistência do golo do emapte, que chegou aos 82 minutos, já depois do marítimo ter visto dois golos seus serem anulados pelo VAR.Quanto ao facto do regresso se fazer sem público, o jogador do V. Setúbal confessou as diferenças: "Gostamos de jogar com o público, sentir aquele ambiente muito forte, mas é para o bem de todos", afirmou.