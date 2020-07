Houve euforia no Bonfim antes e depois do V. Setúbal-Belenenses SAD

Ainda antes do jogo, cerca de 2 mil adeptos do V. Setúbal receberam a equipa, para darem apoio – até um avião mostrou uma tarja aos atletas –, mas a festa foi de todos após o apito final. Nas imediações do Estádio do Bonfim, até os jogadores acabaram por se juntar às celebrações, mesmo que as forças de segurança tivessem de criar um perímetro de segurança a certa altura.

Já no relvado, Lito Vidigal levou um banho dos jogadores durante a ‘flash interview’ – do qual não gostou particularmente... – e nem o presidente Paulo Gomes escapou à euforia da equipa. De resto, o líder do sadinos estava radiante com a permanência alcançada. “O Vitória é centenário, não é negócio. Vive da história, das pessoas, e para nós é importante ficar por aquilo que merece e pela história. Estiveram connosco até ao último dia. O Vitória merece a permanência”, começou por dizer à Sport TV, antes de agradecer o apoio dos adeptos: “Eu também vim da bancada, eu sei o que isto é. Foi meio caminho andado para ganharmos.”

Além de falar do desejo de “criar um novo Vitória”, Paulo Gomes deixou a porta aberta à continuidade de Lito Vidigal no comando técnico. “Lito foi uma aposta certa. Veio para quatro jogos, não sabemos o que vai acontecer na próxima temporada”, rematou.