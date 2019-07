João Meira regressa aos sadinos

O defesa central João Meira, que alinhava no Concordia Chiajna, da Roménia, foi contratado por uma época pelo Vitória de Setúbal, anunciou este sábado o clube da Liga NOS.O jogador, de 32 anos, que regressa a Portugal quatro anos depois de se ter transferido do Belenenses para os Chicago Fire, dos Estados Unidos, regressa ao clube que representou na temporada 2005/06."João Meira está de regresso ao Vitória FC. Depois de ter partido em 2006, ainda com idade de júnior, após três anos e meio na formação sadina, o central volta agora ao Bonfim para reforçar o eixo da defesa", informam os sadinos.O central, que tem vínculo até 2020, com mais um ano de opção, não escondeu a satisfação por regressar a uma casa que já foi sua."Estou extremamente feliz. Voltar ao Vitória, a esta casa que me diz tanto, esteve sempre no meu pensamento e é como se fosse a concretização de um sonho adiado de há 13 anos. Espero estar à altura para ajudar este enorme clube a concretizar todos os seus objetivos", disse.Em Portugal, além de Vitória de Setúbal e Belenenses, João Meira representou o Cova da Piedade, Atlético e os noruegueses do Valerenga.