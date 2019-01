João Valido em estreia

Com apenas 18 anos, o guarda-redes João Valido vai sentar-se pela primeira vez no banco de suplentes da equipa principal do V. Setúbal na deslocação de domingo a casa do Rio Ave. O regresso de Joel Pereira ao Manchester United e a lesão de Milton Raphael obrigam o treinador Lito Vidigal a levar para Vila do Conde o guardião, que esta temporada já alinhou pelos sub-23 na Liga Revelação e pelos juniores.A oportunidade de ser suplente de Cristiano – sem Joel Pereira por perto, deverá manter-se firme na baliza – surge três semanas depois de João Valido, que regressou recentemente de um estágio da Seleção Nacional sub-19, ter assinado contrato profissional com o Vitória até 2023. Ainda assim, refira-se que trabalhar com os seniores não é uma novidade para o jogador, que já nas épocas anteriores integrava de forma regular os treinos dos ‘mais velhos’, na altura sob a orientação de José Couceiro, agora diretor técnico nacional.O guarda-redes, que em 2012 se sagrou campeão do Mundo de biatlo no Dubai na categoria de menores de 12 anos, é conhecido por ser um fervoroso adepto do Vitória, clube pelo qual deseja estrear-se. "O sonho de quase todos é jogar no Barcelona, Benfica, FC Porto ou Sporting, mas, como vitoriano, o meu sonho é apenas jogar no Vitória. Desde os cinco anos que sonho jogar na equipa principal", contou em declarações ao nosso jornal a 4 de outubro de 2017.