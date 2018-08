Continuar a ler

Em Setúbal, Joel Pereira vai reencontrar Cristiano, guarda-redes com quem trabalhou no Belenenses em 2016/17, época em que esteve cedido aos azuis e na qual fez dez jogos oficiais no espaço de três meses (outubro a dezembro de 2016). Além de Cristiano, o novo reforço dos sadinos vai ter a concorrência do brasileiro Milton Raphael, sendo que Miguel Lázaro deve transitar para a equipa de sub-23 dos sadinos.



O V. Setúbal conta apresentar amanhã Joel Pereira, guarda-redes que chega por empréstimo dos ingleses do Manchester United, no jogo de apresentação aos sócios, diante dos espanhóis do Extremadura. Tal como Record avançou em primeira mão, a cedência do internacional sub-21 português, que está em estágio nos Estados Unidos com o seu clube de origem, é válida por um ano.A intervenção do treinador do Manchester United, José Mourinho, natural de Setúbal e sócio do Vitória desde o dia em que nasceu, foi decisiva para as partes envolvidas chegarem a acordo. Com Joel Pereira ‘tapado’ por De Gea, o técnico entende que o jogador, de 22 anos, precisa de minutos de competição para evoluir.

Autor: Ricardo Lopes Pereira