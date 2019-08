José Semedo é baixa no V. Setúbal na visita ao FC Porto

José Semedo, defesa central do Vitória de Setúbal, vai falhar a deslocação dos sadinos ao terreno do FC Porto, no próximo sábado.





O defesa, de 34 anos, foi expulso no encontro desta segunda-feira frente ao Tondela e não poderá dar o contributo à equipa orientada por Sandro na visita ao Estádio do Dragão, para a 2.ª jornada da Liga NOS.