Jubal trabalha ao ar livre

Depois de várias semanas a trabalhar diariamente em casa, Jubal, futebolista do V. Setúbal – emblema que antecipou as férias do plantel para este mês –, treinou ontem ao ar livre pela primeira vez desde que foi decretado o estado de emergência. Com as devidas precauções, o defesa-central brasileiro, de 26 anos, deslocou-se a um campo de futebol no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, para fazer exercício físico.

Jubal, que contabiliza 17 encontros pela formação sadina esta temporada (14 na Liga, dois na Allianz Cup e um na Taça de Portugal), partilhou o momento na rede social Instagram. No vídeo é possível ver o defesa-central a correr no campo que é habitualmente utilizado pelo FC Setúbal, clube na 1ª divisão distrital da AF Setúbal.