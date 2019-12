Julio Velásquez: «Esta vitória tem um valor excecional»

O V. Setúbal venceu (2-3) na deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga NOS, naquela que foi a primeira vitória da equipa sadina sob o comando de Julio Velázquez.





No final do encontro, o técnico do V. Setúbal sublinhou a conquista "importante" dos três pontos, frente a um "adversário direto" na luta pela permanência nop principal escalão do futebol português."Foi uma vitória importante, contra um adversário direto. Entrámos bem na primeira parte e não permitimos as entradas do Paços na nossa área. Na segunda parte, entrámos mal, mas, depois, tivemos qualidade de resposta, que nos permitiu dar a volta ao resultado. São três pontos de muito valor, num jogo em que fizemos três golos contra um adversário direto e fora de casa. Por isso, esta vitória tem um valor excecional, porque também fica a forma como os jogadores se bateram face às adversidades.", afirmou o treinador, em declarações prestadas à Sport TV.

"Desde que entrei, já somámos quatro pontos em seis possíveis e temos uma diferença de golos positiva. Prefiro ganhar 6-5 do que empatar 15 jogos 0-0", concluiu.