Julio Velásquez: «Inconcebível no país que ganhou o Euro»

Julio Velázquez, treinador do V. Setúbal, não tem dúvidas de que se o jogo entre a sua equipa e o Sporting se realizar mesmo hoje, é a imagem do próprio futebol português que fica irremediavelmente manchada. "Devido à infeção viral temos 18/19 jogadores em estado de alerta máximo. Os dirigentes, a Liga, a Federação, ou seja quem for, têm de fazer algo, porque se trata de uma situação excecional! Se o jogo não for adiado, fazemos uma figura de mer... e seria uma situação inconcebível para Portugal e para a Liga, que é de máximo nível e é do país que há pouco tempo ganhou o Europeu", afirmou, sem esconder o desagrado.

O técnico espanhol, de 38 anos, mostrou-se bastante preocupado com a saúde dos atletas. "Se morre um jogador no relvado ou acontece alguma situação grave, todos enchemos a boca, levamos as mãos à cabeça e fazemos homenagens, mas esta é a realidade. Falamos de jogadores que têm uma situação grave de saúde", frisou, lembrando que "vómitos, diarreias, febres de 39 e 40 graus" são os sintomas. "Nunca vi nada igual na minha vida! É uma situação totalmente incontrolável, é um autêntico exercício de surrealismo", sublinhou, visivelmente incomodado com a situação.

Julio Velázquez revela que conversou com o treinador leonino Silas e que perante a sobrecarga de jogos do adversário, deveria ser aberta uma exceção no regulamento e permitir que os clubes se defrontem em março. "Os dias 3, 4, 5 ou 10, 11 ou 12 de março são datas possíveis. Agora é uma situação de regulamento. Quando acontece uma coisa assim, há quatro semanas para jogar, mas se há uma data possível para ambos os clubes depois disso, podíamos fazê-lo, porque se trata de uma situação excecional", referiu, vincando: "Para mim é igual jogar em qualquer data. Quero olhar unicamente para a saúde dos meus jogadores e não pô-la em risco."