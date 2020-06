Julio Velázquez: «Temos de levantar a cabeça e seguir»

O V. Setúbal até marcou primeiro mas acabou por perder em casa com o Rio Ave, por 2-1. Julio Velázquez, o treinador da formação sadina, reconhece que foram cometidos erros, que promete corrigir.





"Foi um jogo muito difícil com uma equipa de grande qualidade. Estivemos bem estruturados e compactos e conseguimos fazer o mais difícil que foi adiantarmo-nos no marcador. Estivemos bem onde queríamos, mas logo a seguir deixámo-nos empatar.""Não é só connosco. Está a acontecer com outros também. O Marítimo ontem sofre o primeiro golo de forma incrível. Está-nos a influenciar muito. Vamos tentar corrigir. Já podíamos ter 34 ou 35 pontos e a manutenção alcançada. Não temos porque o jogo são os detalhes e isso está-nos a custar. Temos de corrigir e ter mentalidade positiva. Temos de levantar a cabeça e seguir. Manter o que de bom temos feito e corrigir os erros que nos estão a custar muito caro.""Tivemos um penálti contra nós e a expulsão do Zequinha. Não vi as imagens, mas acho que é uma situação dividida. Estivemos bem mesmo com menos um, mas sofremos outro golo".