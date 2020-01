Júlio Velázquez: «A vitória do Famalicão é totalmente justa»

Depois de ter somado um empate e duas vitórias nas três jornadas anteriores, o V. Setúbal voltou este domingo a perder para o campeonato ao ser derrotado na visita a Famalicão e o técnico dos sadinos reconheceu a justiça do resultado.





"Sabíamos que era um jogo difícil, contra uma boa equipa, mas não estivemos bem. A vitória do Famalicão é totalmente justa", disse Júlio Velázquez em conferência de imprensa no final da partida da 15.ª jornada da Liga NOS.O treinador espanhol assumiu que o v. Setúbal entrou mal no jogo e nunca conseguiu contrariar a superioridade dos minhotos, mas diz acreditar que a equipa vai aprender com os erros cometidos."Não entramos bem no jogo, faltou-nos ter mais sequência nos passes e jogarmos mais vezes no meio campo contrário. Na 2.ª parte até começámos bem, mas sem força para ferir o adversário. Quando tentámos avançar ficámos mais descobertos e isso causou-nos problemas. É um jogo para apreender e olhar para seguinte. Se há três horas éramos considerados um fenómeno, temos de continuar esse trabalho", sustentou."Não somos um AC Milan, somos o Vitória de Setúbal. Um dia perdemos outro vencemos. Temos é de ter capacidade emocional para apreender com o que se passou e continuar o bom trabalho que temos feito", concluiu o técnico dos sadinos.