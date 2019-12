Julio Velázquez ainda procura primeiro êxito

Ao quarto jogo no banco do V. Setúbal, o treinador Julio Velázquez vai tentar no domingo, em Paços de Ferreira, somar o primeiro êxito desde que assumiu o cargo a 11 de novembro. Após as derrotas com o FC Porto e V. Guimarães, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, respetivamente – resultados que afastaram a equipas de ambas as provas –, o técnico espanhol, depois da igualdade (1-1) na 1.ª Liga com os vimaranenses, está determinado em somar os três pontos na capital do móvel.

Caso tenham sucesso, os sadinos – que não podem contar com o contributo do avançado Mansilla (castigado)– aumentam para oito pontos a vantagem que têm sobre os pacenses, adversário direto na luta pela permanência. Ontem de tarde, os jogadores titulares no dia anterior no duelo com os minhotos realizaram apenas trabalho de recuperação e ginásio, enquanto os restantes treinaram no relvado. Hoje, o plantel treina novamente no Estádio do Bonfim, às 17h30, à porta fechada.