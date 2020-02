Julio Velázquez antevê jogo com Moreirense: «Temos de levar o jogo onde nós queremos»

O treinador do V. Setúbal, Julio Velázquez, prometeu este sábado uma equipa ambiciosa no jogo de domingo, com o Moreirense, da 20.ª jornada da Liga.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim, o técnico espanhol assegurou que a goleada por 4-0 sofrida com o FC Porto já é passado e que o foco da equipa está em ganhar em Moreira de Cónegos, para dar seguimento à boa época que está a realizar.

"Esse resultado [com o FC Porto] já está esquecido. Focamo-nos sempre a 100% no que temos no presente, ou seja, a partida com o Moreirense. Estamos a fazer uma temporada muito boa, a nível qualitativo e quantitativo", disse.

O treinador do V. Setúbal antevê uma partida complicada entre dois conjuntos que se equivalem.

"Tenho a certeza de que vai ser um jogo muito difícil e equilibrado, mas temos de levar o jogo onde nós queremos e onde é melhor para o nosso modelo de jogo, para lhes criar mais problemas", referiu.

A forma como os jogadores sadinos trabalharam durante a semana contribuiu para a confiança que Julio Velázquez tem no regresso aos êxitos.

"Fizemos uma grande semana de trabalho, com muita vontade e os jogadores muito focados no jogo de amanhã [domingo]. Com boa dinâmica e uma atmosfera extraordinária. Encaramos com a vontade de fazer um bom jogo e ficar em condições de ganhar", disse.

O treinador dos sadinos admitiu que a goleada por 5-1 alcançada pelo Moreirense no estádio do Gil Vicente, na jornada anterior, pode ter influência na forma como o oponente vai encarar o encontro com o Vitória de Setúbal.

"Sabemos que apanhamos uma equipa que vem de uma vitória importante contra o Gil Vicente. Quando se ganha por um resultado como esse é certo que a nível emocional ficas um bocadinho mais confortável", vincou.

Impedido de utilizar o castigado Carlinhos, Julio Velázquez revelou que o guarda-redes Lucas Paes (ex-Louletano) e o médio Tófol Montiel (ex-Fiorentina, de Itália), reforços de janeiro dos setubalenses, estão convocados para o duelo com o Moreirense.

O encontro entre o V. Setúbal, 9.º classificado, com 25 pontos, e o Moreirense, 13.º com 21, da 20.ª jornada da Liga NOS, está marcado para domingo, às 15 horas, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.