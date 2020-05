Julio Velázquez considera Portugal um exemplo lá fora

Julio Velázquez, treinador do V. Setúbal, voltou ao trabalho no Bonfim na passada segunda-feira e confessa que foi bom dar esse passo, que veio aliviar o período de reclusão. "É difícil quando uma pessoa fica privada da sua liberdade. A nível emocional é uma mudança muito importante. Agora parece que podemos começar a fazer certas coisas aos poucos, mas temos de ter muito cuidado e manter toda a proteção porque ainda há um perigo extremo", afirmou o espanhol.





Em entrevista à rubrica ‘Vidas que inspiram o Desporto’, promovida pelo município sadino no Facebook, Julio Velázquez elogiou a forma como Portugal reagiu à Covid-19. "Em países como o meu, Espanha, ou em Itália, as pessoas olham para Portugal como um exemplo. A população foi muito responsável e é motivo para se ficar orgulhoso. Estamos numa fase em que parece que a competição se vai reiniciar, mas vamos ver porque ainda há incertezas", assumiu.Apesar de adiar a decisão sobre a sua continuidade no Vitória para depois – "temos tempo de falar na época seguinte quando terminarmos esta" –, Julio Velázquez afirma estar preparado para não ter férias. "Para mim, o mais importante é a saúde. Estamos ainda num período de incerteza absoluta. Não depende de nós, mas de como evolui o vírus", disse.