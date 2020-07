Julio Velázquez: «Espero que consigam a permanência»

Julio Velázquez, que abandonou o comando técnico do V. Setúbal esta quinta-feira, deixou uma mensagem de despedida aos adeptos sadinos e também ao plantel e restante staff, na qual se mostrou confiante no que diz respeito à luta pela permanência.





"Como sabem, desde ontem [quinta-feira] e de comum acordo com o clube, a minha equipa técnica e eu deixámos de pertencer à instituição. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer, de coração, aos adeptos pelo respeito demonstrado dentro e fora do estádio e em todos os momentos pelo trabalho realizado. Gostaria de dizerum enorme obrigado aos jogadores, ao diretor desportivo, ao team manager, ao responsável pela comunicação, à equipa técnica e médica, aos roupeiros e ao resto dos membros deste clube pela sua dedicação e desejo de ajudar no dia a dia. Espero e desejo que consigam a permanência e a partir de agora serei para sempre um de vocês. Têm na minha pessoa um vitoriano para a vida", atirou o treinador, de 38 anos, num comunicado enviado às redações."Um grande abraço a todos e como vocês sabem: o Vitória não é grande, é enorme!", concluiu Velázquez, que deixou a equipa ao fim de 21 jogos oficiais, nos quais somou apenas quatro vitórias.