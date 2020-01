Júlio Vélazquez: «Estamos no caminho certo, mas o objetivo é a manutenção»

O V. Setubal regressou aos triunfos no campeonato ao vencer por 1-0 na visita ao Belenenses SAD, em encontro da 17.ª jornada, resultado que permitiu à equipa orientada por Júlio Vélazquez ascender de forma provisória ao 8.º lugar.





Após a partida no Jamor, o técnico espanhol reconheceu as dificuldades que os sadinos tiveram de ultrapassar frente aos azuis e destacou a boa resposta dos jogadores após situações conturbadas das últimas semanas.

"Foi um jogo muito difícil, com uma boa equipa. Foi muito difícil para nós por todas as situações que aconteceram nas duas últimas semanas. Tivemos muitos jogadores doentes, uma situação difícil para manter o foco no que era realmente importante. Estes jogadores mostraram que são pessoas incríveis e profissionais extraordinários. Tiveram o foco onde precisávamos", disse o treinador em conferência de imprensa.

O espanhol sublinhou a importância dos três pontos perante um adversário que também luta pela manutenção. "Fizemos uma muito boa primeira parte. Nos primeiros 30 minutos, tivemos alguns problemas, só que nos últimos 15 ficámos um pouco melhor e estivemos mais confortáveis nas situações defensivas. Hoje, não podíamos ter mais posse de bola, tivemos de defender um bocado mais, mas também é futebol. Penso que é importante também dominar neste tipo de registos, variar a tática e, sobretudo, emocionalmente estarmos preparados para mudar algumas situações de jogo. É uma vitoria de muito valor contra uma equipa que luta pelo mesmo que nós, a manutenção", analisou.



Confrontado com a estreia de um novo treinador no banco do Belenenses SAD, Vélazquez admitiu que os sadinos trabalharam "sobre situações de jogo do Petit quando entrava numa equipa a meio de uma época". "Fiquei contente porque a equipa estava organizada para diferentes variantes que podiam acontecer com um novo treinador", justificou.



Apesar dos 22 pontos conquistados à 17.ª jornada, o espanhol garante que a meta continua a ser a permanência. "Temos de ter foco no dia a dia e jogo a jogo. Ter tranquilidade, desfrutar das vitórias, saber corrigir algumas coisas e tentar fazer melhor. Ficámos agora numa boa situação, estamos no caminho certo, mas o nosso objetivo é a manutenção. Seria um erro prever o que acontecerá nos próximos jogos", concluiu.