Julio Velázquez: «Estou muito orgulhoso porque podíamos ter ganho»

Após o empate a dois golos com o Benfica, Julio Velázquez, técnico do V. Setúbal era um treinador orgulhoso dos seus jogadores.





"Estou muito contente e satisfeito. Falámos a semana toda que era importante fazer um bom trabalho contra uma grandíssima equipa. Fizemos um grande jogo e podíamos mesmo ter ganho. Ficámos a perder e tivemos de recuperar mas estou muito contente. Não é fácil estar a perder 2-0 com o Benfica e conseguir empatar o jogo. Este grupo é uma família, trabalham todos muito bem e estou muito orgulhoso dos meus jogadores. O jogo de hoje vai ajudar-nos muito a crescer", disse o técnico, à Sport TV.Apesar de o jogo ter terminado com a eliminação da equipa da Taça da Liga, Julio Velázquez olha para 2020 com boas expectativas. "Podemos esperar o mesmo desta equipa em 2020. Podemos ganhar, empatar ou perder mas sempre com vontade de jogar bem e para ganhar", concluiu.