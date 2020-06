Julio Velázquez: «Faltou-nos equilíbrio e atenção»

Julio Velázquez justificou a derrota do V. Setúbal frente ao Boavista com erros da equipa sadina em momentos decisivos do encontro e sublinhou ainda a falta de eficácia da equipa, sobretudo na primeira parte.





"Não gostei do jogo, porque o futebol é um todo e é preciso ter um equilíbrio em todos os momentos e nós tivemos muita descontinuidade competitiva. O normal teria sido conseguirmos, no mínimo, um ponto pelo que tentámos fazer e penalizou-nos muito o défice de atenção em certos momentos do jogo, mas sobretudo na primeira parte e nos dois primeiros golos. Fomos superiores em cantos, em livres, em cruzamentos e em aproximações à área adversária, mas o futebol é eficácia e faltou-nos equilíbrio e atenção e os golos do Boavista são claramente fruto de erros nossos. Faltou-nos também concretizar uma das situações de golos que tivemos. Foi um jogo muito estranho e vou sobretudo chateado pela nossa descontinuidade competitiva", afirmou o técnico do V. Setúbal na sala de imprensa do Estádio do Bessa."Temos de melhorar e aprender com os erros. No futebol de alto nível, por muito que seja merecido fazer golos, não os fazer é muito penalizador", acrescentou Julio Velázquez .