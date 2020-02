Julio Velázquez: «Fizemos um grande jogo»

A exibição do V. Setúbal mereceu os elogios de Julio Velázquez, apesar da derrota sofrida. "A nossa equipa fez um grande jogo, com uma primeira parte muito boa e foi uma pena porque tivemos um golo anulado", lembrou o treinador sadino, que considerou o segundo golo bracarense o momento que desequilibrou o jogo. "Perdemos alguma capacidade para recuperarmos emocionalmente, mas o nosso golo colocou-nos novamente com a possibilidade de discutirmos o resultado", acrescentou.





O terceiro golo quase não contou... "Foi num período em que tentámos o empate e o nosso guarda-redes foi à área contrária para ajudar." Ainda houve tempo para elogiar o adversário. "O Sp. Braga é a equipa em melhor forma no campeonato português e, por isso, sabíamos que ia ser difícil", considerou.