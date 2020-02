Julio Velázquez: «Ganhámos um ponto muito difícil e muito importante»

O treinador do V. Setúbal mostrou-se agradado com empate (0-0) no reduto do Portimonense e sublinhou, em conferência de imprensa, a importância do ponto alcançado frente a um adversário direto na luta pela permanência.





"Foi um ponto que ganhámos a cem por cento. Sabíamos que tínhamos um jogo muito difícil, com um adversário que tem um plantel muito bom e que, no início da época, se pensava que até podia lutar por posições de acesso à Liga Europa, porque tem muita qualidade. Sabíamos que iria ser um jogo complicado, mas fizemos tudo para ganhar", disse Julio Velázquez."Penso que na segunda parte estivemos melhor que na primeira, pelo menos na parte defensiva. Há que valorizar muito este ponto porque mantemos a luta também com o Portimonense e, reafirmo, considero que ganhamos um ponto muito difícil e muito importante. Na primeira parte custou um bocado mais, mas fizemos o suficiente para alcançar um resultado positivo. Ficaria mais contente com os três pontos, mas com mais um ponto ficamos numa situação confortável, e nesta altura da época não é fácil arranjar pontos", acrescentou o técnico espanhol dos sadinos.