Julio Velázquez: «Há que perceber que hoje não jogamos bem»

O Vitória de Setúbal foi, este sábado, goleado (0-4) na receção ao FC Porto, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS, com golos de Corona (38’), Alex Telles (44’), Soares (48’) e Luis Díaz (90+1’) e mantém, assim, a distância de sete pontos para o Benfica antes do clássico na próxima jornada.





No final do encontro, Julio Velázquez afirmou que a exibição sadina foi aquém daquilo que tinha vindo a demonstrar desde a sua chegada à equipa técnica da equipa. O técnico do V. Setúbal revelou ainda o motivo pelo qual demorou vários minutos a deslocar-se à zona de entrevistas rápidas."Não entrámos bem no jogo. Temos estado numa situação muito boa e numa dinâmica muito boa, mas hoje não fomos o que costumámos ser, nem com bola ou sem bola. Para ganharmos pontos, temos de ser consistentes e hoje não o fomos. Não jogamos bem em nenhum sentido", apontou o técnico sadino"Nunca falo com os meus jogadores depois do jogo. Tinha umas dúvidas em relação a um jogador para saber se se tinha lesionado ou não, mas não falo nunca com os jogadores. Estamos numa situação boa, em que vínhamos a jogar bem e toda a gente sabe disso e fala sobre isso, mas há que perceber que hoje não jogamos bem.""Nós, treinadores, temos de tomar decisões e foi isso que fiz. Quando sai bem tudo bem és o Maradona, quando perdes é o contrário. É assim o futebol. Pretendia ter mais bola e uma base de três jogadores com mais bola e estarmos mais estáveis a defender e para quando não tivéssemos bola, mas tudo perde sentido quando não consegues colocar isto em prática", concluiu.