Júlio Velázquez: «Hoje não conseguimos mostrar aquilo que temos vindo a trabalhar»

O Vitória de Setúbal ficou, este domingo, afastado da Taça de Portugal apóscom o FC Porto, na visita ao Estádio do Dragão, em jogo da 4.ª eliminatória da prova.Em noite de estreia no banco de suplentes dos sadinos, Júlio Velázquez, treinador do V. Setúbal, afirmou que a partida com os azuis e brancos teve duas partes distintas e um momento crucial para o desfecho do encontro: a expulsão de André Sousa, aos 32 minutos."Nos primeiros 30 minutos, estivemos bem contra uma equipa top, como é o FC Porto. A nível ofensivo estivemos mal, mas defensivamente estivemos bem. Faltou-nos discernimento. Depois da expulsão ficou tudo muito mais difícil. Depois a lesão de Hildeberto ficou tudo mais difícil. O terceiro e quarto golo depois já não faz sentido. Mas nos primeiros 32 minutos fizemos um bom jogo, inteligente, mesmo num contexto difícil como é jogar aqui [no Estádio do Dragão]", analisou o técnico espanhol, em zona de entrevistas rápidas."Hoje não conseguimos mostrar aquilo que temos vindo a trabalhar. O primeiro jogo, logo no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto é muito difícil. Tivemos algumas baixas na equipa, por isso, temos de ser positivos, analisar os primeiros trinta minutos e focar no campeonato que é o nosso principal foco", concluiu.