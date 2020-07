Julio Velázquez já não é treinador do V. Setúbal. O treinador espanhol já não deu o treino desta quinta-feira dos sadinos, tendo saído com os adjuntos espanhóis.





Meyong deverá, assim, orientar a equipa no próximo encontro, diante do Paços de Ferreira, ele que já tinha assumido a equipa quando Sandro saiu do comando técnico.O V. Setúbal encontra-se numa crise de resultados e não vence há 11 jogos.