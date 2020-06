Julio Velázquez: «Merecíamos claramente os três pontos»

O V. Setúbal somou um ponto esta tarde diante do Santa Clara (2-2), mas o treinador Julio Velázquez não tem dúvidas que a sua equipa merecia a vitória.





"Respeito a opinião, mas não concordo. Na globalidade, mereceu ganhar o Vitória. A primeira parte foi muito condicionada pelo vento e sentimos dificuldades. Conseguimos ter posse de bola, mas faltou-nos chegar à zona de finalização. Tivemos organização e vontade de fazer um jogo positivo.""Conseguimos o golo muito perto do intervalo. Na segunda parte, fomos superiores, com e sem bola, e tivemos mais posse e ocasiões. Foi um jogo intenso e agressivo na fase sem bola. Fizemos um jogo em que merecíamos os três pontos. Foi uma pena que no lance do canto conseguissem fazer o 2-2. Com oito jogos ainda por realizar temos 30 pontos. Fomos superiores em todos os momentos. Merecíamos claramente os três pontos. O adversário não foi superior na primeira parte. Quatro jogos sem perder é motivo para nos deixar contentes. Mas sou ambicioso e não me conformo. 30 pontos é positivo a oito jogos do fim.""Não falem em pontos para a manutenção. Agora pensamos no Boavista e em ganhar sempre. Isso foi visível nas mudanças que fizemos. Jogámos para ganhar. A nossa mentalidade é de equipa grande porque isso nos deixa mais perto da vitória.""É a questão do copo meio cheio ou vazio. Olho para o lado positivo, quatro jogos sem perder é positivo."