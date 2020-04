Julio Velázquez: «O momento é difícil e de grande responsabilidade»

Julio Velázquez acompanha, de longe, a situação em Espanha. O treinador espanhol do Vitória de Setúbal mostrou-se, em declarações exclusivas ao site oficial da Liga Portugal, preocupado com a família e amigos que se encontram no país vizinho, apelou à responsabilidade social num momento de "crise mundial" e revelou como tem seguido, de perto, o dia-a-dia dos seus jogadores.





"Toda esta situação é muito difícil para todos. O momento é muito difícil e de grande responsabilidade. Estamos numa situação complicada a nível mundial, na qual todos precisamos de ficar em casa. Esta é a única forma de conseguirmos arranjar uma solução para este problema.""Neste momento, estou à distância e vejo a situação em Espanha muito complicada, muito parecida à situação de Itália. Ficaram muitas pessoas infetadas e, de dia para dia, as mortes são muitas. Espero que o mais cedo possível a situação volte ao normal. Neste momento, estou muito preocupado com a minha família e amigos. O dia-a-dia deles é muito parecido ao nosso, mas o número de infetados e mortes não tem nada a ver e, por isso, estou muito preocupado com tudo o que está a acontecer em Espanha.""De uma maneira geral, o mundo, vai mudar… sem dúvida alguma! Espero que, em primeiro lugar, todos se tornem um "bocadinho mais humanos", no nosso quotidiano, com a nossa família, na nossa profissão, em todas as situações em geral. Depois, acredito que vão existir muitas mudanças no aspeto económico. Estamos a falar de uma situação única e de exceção, o mais normal é existir inúmeras situações problemáticas a nível económico. Mas, agora, o mais importante é arranjar a solução e depois todos juntos tentarmos que a crise seja a menor possível, sabendo que vai ser uma situação muito complicada em todo o mundo.""Como todos os outros cidadãos a minha obrigação é ficar em casa e cumprir com as medidas implementadas. Temos de confiar nas pessoas que decidiram e adotaram estas medidas. Não é o momento de achar ou não achar bem, esta situação é muito complicada e as pessoas que decidem têm de tomar difíceis decisões. Temos de acatar e assumi-las com a máxima responsabilidade.""Tento ocupar o tempo da melhor maneira possível. Sabemos que não ficámos de férias, ficámos numa crise mundial, mas temos de aproveitar o tempo. O que tento fazer é ficar atento a todas as situações dos jogadores e de todas as pessoas que trabalham na equipa. Falo constantemente com o departamento médico, com o preparador físico para preparar o trabalho diário dos jogadores e, só depois do meu trabalho, aproveito o tempo para falar com a família, com os amigos, com pessoas do futebol. Por dia, vejo dois a três jogos e aproveito para aperfeiçoar os diferentes idiomas, para melhorar e aprender. Gosto de ler, vejo um filme e faço uma hora, uma hora e meia de exercício físico todos os dias. Com tudo isto tento ter uma dinâmica diária e não quebrar com a minha rotina.""O livro que estou a ler neste momento, porque tenho lido bastantes, é a "Inteligência emocional" de Daniel Goleman. O filme, varia muito… Um dia vejo um filme, outro dia vejo uma serie e gosto de ver um pouco de tudo.""Sim, tenho mantido o contacto com todos os jogadores e todas as pessoas que trabalham no futebol profissional do Vitória. Sinto-os fortes, estão a fazer o respetivo trabalho, estão com as famílias e expectantes com o que vai acontecer. Tentamos ter uma interação diária e sobretudo passar uma mensagem de ajuda no plano emocional para se precisarem de qualquer coisa, seja a nível pessoal ou familiar, eles sintam que têm a nossa ajuda.""É muito estranho e muito difícil desfrutar deste tempo. É um período de muita, muita dificuldade. Tento aproveitar e essa é a palavra, porque não consigo desfrutar! É impossível com tudo o que está a acontecer. Morrem muitas pessoas, muitas pessoas ficam infetadas e, na verdade, não consigo desfrutar do tempo. Mas já que ficámos e estamos em casa, tento aproveitar da melhor maneira possível.""É o momento de ficarmos fortes e sobretudo ter uma grande responsabilidade social, ajudarmo-nos uns aos outros e todos juntos sairmos o mais rápido possível desta situação", concluiu.