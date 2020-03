Julio Velázquez: «Penso que podíamos ter conquistado os três pontos»

O Vitória de Setúbal empatou (1-1) na receção ao Benfica, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Carlinhos e Pizzi - que voltou a falhar um penálti - marcaram os golos que fizeram a diferença no marcador.





No final do encontro, Julio Velázquez elogiou o trabalho dos sadinos frente a "uma equipa como o Benfica", afirmando que o Vitória de Setúbal teve oportunidades suficientes para conquistar os três pontos."Acho que fizemos um bom jogo, o que não é nada fácil de se fazer contra uma equipa como o Benfica. Fizemos um jogo muito inteligente. Quero dar os parabéns aos jogadores pelo trabalho que fizeram e agradecer o apoio dos adeptos. Tivemos ocasiões para ganhar o jogo. Foi mais um passo em direção ao nosso objetivo que é a manutenção", afirmou o técnico sadino, em declarações à Sport TV."Sim! Não tínhamos nada a perder, mas sim muito a ganhar e foi isso que fizemos. Demonstrámos ter capacidade e qualidade para conquistar pontos e logo contra este adversário. Conquistámos um ponto muito difícil e que é fundamental para a nossa caminhada.""Todos sabemos que o nosso objetivo é a manutenção. Não nos focamos numa pontuação exata, trabalhamos todos os dias para irmos conquistando pontos. Hoje é dia de dar parabéns aos jogadores do Vitória e aos nossos adeptos. Penso que podíamos ter conquistado os três [pontos], mas não conseguimos", concluiu.