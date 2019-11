Julio Velázquez quer conquistar três pontos no duelo entre Vitórias

O treinador do Vitória de Setúbal assumiu este sábado o objetivo de conquistar no domingo o triunfo frente ao Vitória de Guimarães, em jogo da 12.ª jornada, que marca a sua estreia no Bonfim.

Em conferência de imprensa, Julio Velázquez, que faz a sua estreia em partidas do campeonato pelos sadinos, prometeu assumir sempre uma atitude ambiciosa, independentemente do oponente que tenham pela frente.

"O nosso foco é a Liga e conseguir a permanência, mas jogando sempre para conseguir os três pontos, a jogar em casa ou fora, seja contra o Benfica ou contra o último classificado", vincou.

O técnico considera que os dois Vitórias têm vários aspetos em comum e antevê uma partida disputada pelo facto de ambos os clubes terem como objetivo somar os três pontos.

"Espero um jogo bonito e difícil perante uma boa equipa que, tal como nós, quer fazer um jogo positivo, com posse de bola e a olhar constantemente a baliza adversária. Defrontam-se duas equipas com um padrão de jogo muito similar e em que ambas vão querer ganhar", vaticinou.

Julio Velázquez recusa a ideia de o conjunto vimaranense poder apresentar-se em Setúbal afetado física ou emocionalmente pelo jogo que realizou quinta-feira na Liga Europa [empate 1-1 com os belgas do Standard de Liège], que ditou o adeus à próxima fase da prova.

"Não creio que tenha uma consequência direta. Nem vai ajudar nem prejudicar, nem para nós nem para eles. São dois jogos e competições diferentes. O Vitória de Guimarães tem uma equipa muito ampla para não ter nenhum problema", considerou.

Confrontado com a possibilidade de sentir um acréscimo de responsabilidade por se estrear domingo em jogos no Bonfim, estádio onde os sadinos não perderam nem sofreram golos esta época [dois triunfos e quatro empates], o treinador espanhol refere que sofrer golos não é o mais importante.

"Se não sofres golos, mas não marcas nenhum isso não é futebol. Prefiro ganhar 4-3. Oxalá amanhã [domingo] soframos três golos e marquemos cinco! Divertem-se os adeptos, os jornalistas e conquistamos os três pontos, que são o nosso objetivo. Vamos olhar para a baliza adversária, mas com equilíbrio e vontade de fazer bem", disse.

Frente aos minhotos, os setubalenses não podem contar com o defesa André Sousa (castigado) nem com os avançados Berto e Hachadi (lesionados). Sob vigilância do departamento médico, o defesa Bruno Pirri está em dúvida.

O Vitória de Setúbal, que ocupa a 12.ª posição, com 12 pontos, e o Vitória de Guimarães, sexto com 16, defrontam-se domingo, às 17h30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.