Julio Velázquez quer os 3 pontos e não apenas pontuar no Bessa

O treinador do V. Setúbal disse esta quarta-feira que o objetivo da sua equipa passa por reencontrar os triunfos na partida de quinta-feira no terreno do Boavista, a contar para a 27.ª jornada da Liga NOS.

Em conferência de imprensa, Julio Velázquez desvalorizou o facto de os sadinos não vencerem no Estádio do Bessa desde 1989/90, época em que ganharam (2-1) pela última vez no reduto dos 'axadrezados'.

"Não gosto muito de analisar esses dados. Para mim é igual que sejam 30 ou 60 anos. Cada época é diferente. Vamos ao Porto jogar com o Boavista com a vontade absoluta de conseguir os três pontos e não apenas para pontuar", assegurou.

O técnico espanhol antevê dificuldades diante de um adversário de qualidade, mas está confiante de que a sua equipa tem condições para levar a melhor no duelo no Bessa.

"É um jogo difícil contra uma equipa forte, equilibrada, compacta e que vem de um resultado muito positivo [triunfo 1-0 em Braga]. Estamos muito bem e temos muita vontade de fazer as coisas bem, conseguir os três pontos e deixar os adeptos em casa orgulhosos da equipa", vincou.

Confrontado com o facto de o Vitória de Setúbal estar há oito jornadas sem vencer no campeonato, Julio Velázquez opta por salientar outro dado nesse ciclo.

"Estou muito contente com o desempenho da equipa. É certo que ultimamente não temos conseguido ganhar, mas estamos há quatro jogos consecutivos sem perder. Nesse período ficámos sempre, incluindo o jogo com o Benfica [1-1], com a possibilidade de ganhar. Prefiro olhar para o lado positivo", referiu.

O treinador do conjunto setubalense, que adia a decisão sobre o seu futuro "mais para o final da época", considera que o desempenho da equipa é bastante positivo tendo em conta o a realidade do clube.

"Se contextualizarmos situações como orçamento e condições tem muito mérito o que faz esta direção, este clube e os jogadores. Ter a margem que temos sobre os lugares de descida é motivo de orgulho. Temos de olhar mais para o lado positivo. Estamos numa boa situação", disse em alusão aos nove pontos de vantagem que os vitorianos têm para os lugares de despromoção.

Boavista, 10.º classificado da Liga NOS, e Vitória de Setúbal, 12.º, defrontam-se na quinta-feira, a partir das 19 horas, no Estádio do Bessa, no Porto, num jogo que vai ser arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.