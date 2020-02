Julio Velázquez quer V. Setúbal "focado a 100%" para vencer Gil Vicente

O treinador Julio Velázquez alertou esta quinta-feira para a necessidade de o Vitória de Setúbal estar "focado a 100%" para conseguir vencer na sexta-feira o Gil Vicente, em jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.

Em conferência de imprensa, o técnico espanhol salientou a necessidade de a partida no Estádio do Bonfim não poder ser encarada como sendo mais acessível em comparação com os últimos jogos realizados em casa com Sporting e FC Porto.

"No momento em que houver a sensação que um adversário é um bocadinho mais fácil que outro, porque vem o Gil Vicente e não o FC Porto, estamos 'mortos'. Metem-nos quatro [golos]! Se houver humildade, capacidade de trabalho, respeito pela competição, por todos os adversários e termos a consciência de trabalhar e fazer tudo a 100%, podemos competir contra qualquer adversário", sublinhou.

Por entre elogios ao desempenho da sua equipa na presente época, Julio Velázquez insiste na ideia de a equipa manter a postura adotada até aqui.

"Fora de casa, por exemplo, dos últimos nove pontos somámos sete. Para uma equipa com o nosso perfil, que tem o objetivo da manutenção, é um registo muito bom. Temos de ter os pés no chão, saber que somos uma equipa humilde, trabalhadora e que pode, estando a 100%, enfrentar qualquer adversário. Se estivermos a 99%, podemos sofrer quatro golos em 10 minutos", avisou.

Sobre o oponente na partida que abre a 21.ª jornada da I Liga, o treinador do conjunto sadino equipara o Gil Vicente ao Vitória de Setúbal.

"É um jogo difícil, contra um adversário difícil, que está a fazer as coisas muito bem. O Gil Vicente está numa posição próxima à nossa e temos de o enfrentar com toda a humildade do mundo. É assim que vamos competir e depois veremos o acontece num jogo em que vamos fazer tudo para ganhar", disse.

O V. Setúbal volta a contar com o contributo do médio Carlinhos, que regressa após castigo. O extremo italiano Mirko Antonucci ainda não será opção, por ainda não estar bem a nível físico, revelou Julio Velázquez.

O Vitória de Setúbal, que ocupa a 10.ª posição na I Liga, com 26 pontos, e o Gil Vicente, 12.º, com 23, defrontam-se pelas 20:30 de sexta-feira, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.