Julio Velázquez quer Vitória de Setúbal "focado a 100%" em vencer o Aves

O treinador Julio Velázquez alertou esta sexta-feira para a necessidade de o V. Setúbal se "focar a 100 por cento" para conseguir vencer no sábado o D. Aves, em jogo da 14.ª jornada da Liga NOS.

Em conferência de imprensa, Julio Velázquez salientou a necessidade de a partida no Estádio do Bonfim ser encarada com seriedade e sem olhar ao nome, nem à posição que os avenses - últimos classificados - ocupam no campeonato.

"Focamo-nos a 100% nos 90 minutos que temos pela frente, sem olhar à tabela, ao nome do adversário e à posição que ocupa. Temos de ter muita humildade, profissionalismo e saber o que somos. Dando todos 100% podemos ganhar a qualquer adversário, se baixarmos o rendimento, qualquer um nos pode ganhar", avisou.

Apesar de vir de um importante triunfo em P. Ferreira, por 3-2, o conjunto setubalense não pode descurar nenhum pormenor no jogo, alertou o técnico espanhol.

"Temos de ser uma equipa solidária, comprometida e muito humilde. A classificação das equipas não me diz nada. Sabemos que amanhã [sábado] temos um jogo muito, muito difícil. Vamos precisar de fazer tudo muito bem e ter atenção máxima aos detalhes", referiu.

Após vencer o Sp. Braga, por 1-0, o D. Aves, que interrompeu uma série de 10 derrotas consecutivas, também chega a Setúbal moralizado. Julio Velázquez já identificou as principais cautelas a ter com o oponente.

"Depois de ver o jogo do Aves com o Braga, ficou claro que vamos enfrentar uma equipa que é muito agressiva, vertical e olha constantemente para a baliza adversária. Querem alcançar a manutenção na Liga NOS e para isso têm de ganhar jogos. Temos de fazer um jogo a 100% para ganharmos. Vamos fazer tudo para que os três pontos fiquem cá", reforçou.

Cerca de um mês depois de ter assumido funções no V. Setúbal, o treinador, que volta a contar com o argentino Mansilla (regressa após castigo), elogiou o grupo de trabalho que encontrou no clube.

"Este balneário é 'top' a nível humano. A vontade dos jogadores e a sua predisposição são incríveis no dia-a-dia. Querem melhorar e evoluir e isso faz com que as coisas fiquem muito fáceis para nós, porque estão sempre recetivos a receber tudo o que pretendemos implementar. Quando apanhamos um balneário assim, tudo fica mais fácil. Este é o caminho certo, mas não podemos relaxar nem meio segundo", vincou.

O V. Setúbal, que ocupa a 11.ª posição na Liga NOS, com 16 pontos, e o D. Aves, 18.º e último, com seis, defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.