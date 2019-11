Julio Velázquez toma pulso ao Vitória de Setúbal em jogo com equipa de sub-23

O Vitória de Setúbal, 12.º classificado da Liga NOS, venceu esta sexta-feira por 4-0 a sua equipa de sub-23, em jogo de preparação realizado em Palmela, à porta fechada.

O jogo serviu para o treinador espanhol Julio Velázquez conhecer melhor a equipa, cujo comando assumiu na segunda-feira, e, ao intervalo, o conjunto principal já vencia por 1-0, graças a um autogolo de Rodrigo Antunes. André Sousa, Jubal e Nuno Valente marcaram os restantes golos.

De início atuaram Milton Raphael, Sílvio, Luís Cortez, João Meira, Nuno Pinto, Leandrinho, Éber Bessa, Tiago Castro, Zequinha, Berto e Guedes, tendo jogado ainda Mano, Artur Jorge, Jubal, André Sousa, José Semedo, Leandro Vilela, Nuno Valente, Kigi Sekgota, Mansilla e Hachadi.

O próximo jogo oficial do Vitória de Setúbal, que marcará a estreia do treinador Julio Velázquez, disputa-se em 24 de novembro (17h30 horas), no estádio do FC Porto, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.