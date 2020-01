Julio Velázquez: «Ganhar dois jogos consecutivos fora de casa tem muito valor»

O Vitória de Setúbal foi a Tondela vencer por 0-3, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga NOS, registando a segunda vitória consecutiva para o campeonato, ambas fora de portas.





No final da partida, Julio Velázquez afirmou que a equipa sadina mereceu vencer o encontro "desde o início ao fim", realçando a conquista de seis pontos fora do seu reduto, o último diante uma equipa "muito difícil e muito bem treinada"."É certo que hoje aproveitámos muito bem as diferentes situações que aconteceram no jogo. Acho que merecemos a vitória desde o início ao fim e podíamos ter aumentado o marcador, mas fico muito contente", referiu o técnico sadino."Não é fácil, nunca, ganhar fora de casa, e somámos seis pontos em dois jogos fora de casa, no Jamor e hoje em Tondela. É muito mérito do trabalho dos jogadores, com vontade, sacrifício e compromisso e depois fiquei muito satisfeito e agradecido pelo apoio dos nossos adeptos. Hoje fizemos um jogo melhor que no outro fim de semana, contra o Belenenses, mas o importante é ficar sempre na disposição de ganhar os três pontos."Estou muito satisfeito, com os pés no chão, e sempre com muita humildade, porque ganhámos a uma equipa muito difícil e muito bem treinada, num estádio difícil e contra uma equipa que está a fazer um bom campeonato e tem muito mérito nesta liga que é muito competitiva. Ganhar dois jogos consecutivos fora de casa tem muito valor", concluiu.