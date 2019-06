Khalid Hachadi assina até 2024 pelo V. Setúbal

O avançado Khalid Hachadi, ex-Olympique Khourigba (Marrocos), foi esta quinta-feira oficializado pelo Vitória de Setúbal como reforço para as próximas cinco épocas, anunciou o clube da Liga NOS, na sua página oficial na Internet.





O jogador marroquino, de 21 anos, que na temporada passada apontou oito golos em 19 partidas pelo Olympique Khourigba, vai ter no campeonato português a sua primeira experiência fora do seu país natal.Khalid Hachadi, que há algum tempo vinha sendo associado aos sadinos, chegou na quarta-feira à tarde a Setúbal e realiza hoje os habituais exames médicos, juntando-se em seguida ao grupo de trabalho no treino matinal que decorre no Complexo Desportivo Municipal de Palmela.