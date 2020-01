Leandro Vilela e Leandrinho lutam pelo meio-campo

Os médios Leandro Vilela e Leandrinho são os candidatos a ocupar a vaga do castigado Semedo frente ao Tondela. Os brasileiros, que foram as soluções encontradas nas três ocasiões anteriores em que o capitão não atuou no campeonato – Vilela defrontou FC Porto e Sporting (2ª e 16ª jornadas) e Leandrinho o Boavista (10ª) –, lutam novamente pela titularidade.