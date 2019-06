Leandro Vilela garantido

O V. Setúbal assegurou a contratação de Leandro Vilela, médio que atuava nos brasileiros do Vitória, por empréstimo do Paraná, para as próximas três temporadas. O jogador, de 23 anos, formado no Paraná, onde foi capitão, tem já experiência no Brasileirão e é visto pelos responsáveis sadinos como uma sólida aposta de futuro. Leandro Vilela chega hoje ao Bonfim e, depois de realizar os exames médicos, junta-se à equipa liderada por Sandro Mendes, que conta agora com cinco reforços.