Liga refuta acusações do V. Setúbal

A Liga Portugal esclareceu em comunicado que “está dentro dos prazos regulamentares para apreciar e enviar o recurso do V. Setúbal” ao presidente do Conselho de Justiça (CJ) da FPF. Na origem da nota estiveram as declarações de Paulo Gomes, presidente dos sadinos, que considerou “mais um escândalo no futebol” a não entrega do recurso da Liga ao CJ.

Depois de o Vitória ter apresentado na segunda-feira o recurso a contestar a decisão da exclusão das provas profissionais, a Liga esclarece que seguiu o que está “cabalmente expresso” no Regulamento das Competições. “Na terça-feira, a Liga Portugal citou os terceiros interessados, Portimonense, Cova da Piedade e Casa Pia, aos quais conferiu três dias úteis para se pronunciarem quanto aos argumentos apresentados pelo Vitória FC”, lê-se, acrescentando que “no prazo de três dias úteis após o recebimento das oposições dos interessados, a Liga Portugal sustenta a sua decisão, organiza o processo e remete-o ao presidente do CJ”.

Paulo Gomes admite que o processo atual cria constrangimentos. “Quanto mais depressa se tomar uma decisão, melhor será para todos, inclusivamente para o futebol português”, afirmou em declarações à RR.